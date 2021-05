AMBIENTE Scorze di agrumi, non buttatele di Roberto Bagazzoli

Scorze di agrumi, non buttatele.

Come ben sappiamo, gli agrumi godono di numerose proprietà nutrizionali e curative, non solo il frutto ma anche la scorza, la buccia. Per esempio quelle del limone e dell’arancia contiene citronella, fellandrena, vitamina C, acido citrico, acido malico, acido formico, esperidina e pectine. Tutte sostanze utilissime.

Ma gli agrumi continuano a sorprenderci anche per il loro utilizzo alternativo. Lo riferisce Green.me secondo il quale un team di ricercatori svedesi ha messo a punto un legno trasparente e rinnovabile al 100% utilizzando gli scarti che arrivano dalla filiera degli agrumi. L’invenzione sulla quale si lavora dal 2016 e che ha rappresentato una grande svolta nel campo della bio edilizia, per esempio.

Questo nuovo materiale fa passare la luce e al tempo stesso permette di immagazzinare energia termica. Fino ad ora gli scienziati hanno usato polimeri di origine fossile, ma ora i ricercatori della KTH Royal Institute of Technology hanno testato un’alternativa ecologica: si tratta del Limonene Acrilato, che appunto rende il legno translucido.

Ma come potrà essere impiegato questo nuovo legno trasparente e sostenibile ? La gamma delle applicazioni è ancora inesplorata. Tuttavia, gli scienziati hanno in mente di usarlo per costruire finestre innovative e nell’ambito delle nanotecnologie del legno.



