Scozia prima edizione del campionato Nazionale degli abbracci agli alberi.

In Scozia è andato in scena il primo Campionato Nazionale di abbracci agli alberi, c'è un vincitore si tratta del 50enne Alasdair Firth, vestito con un abito camouflage ricoperto da foglie, che ha sconfitto ben 23 avversari in gara con lui. L'evento inaugurale del Campionato di abbracci agli alberi si è svolto nella penisola di Morvern, zona dalla quale proviene il vincitore della prima edizione scozzese.

Le regole della competizione sono semplici: abbracciare quanti più alberi possibili in un minuto e un round freestyle, ovvero abbracciare alberi in modo creativo. Questo concorso non è una novità, nella zona di Levi, Lapponia finlandese, Riitta Raekallio-Wunderink Insieme alla famiglia ha realizzato un sistema di adozione a distanza di alberi ed anche un campionato mondiale di abbraccio all’albero, la cui prima edizione è stata vinta da una italiana e la cui terza edizione è in programma il 21 agosto 2022.

