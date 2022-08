CURIOSITÀ Scuola e solidarietà Per essere vicino a tanti genitori in difficoltà e garantire ai loro figli un sereno inizio anno scolastico l’associazione di solidarietà Nonna Roma ha lanciato nella capitale un’iniziativa dal titolo “Matita sospesa”.

Scuola e solidarietà.

Lettura 1,10"

La bella stagione sta velocemente arrivando al suo epilogo e la prospettiva del ritorno dietro ai banchi di scuola è sempre più concreta. Da una parte la felicità dei genitori forse un po’ meno quella dei ragazzi ma le scuole riapriranno le loro porte, pronte ad accogliere i loro alunni. Con l’aumento spropositato dei costi dell’energia e bollette dalle cifre esorbitanti un altro carico è destinato a pesare a breve sulle famiglie italiane con poche disponibilità economiche: il materiale scolastico. Zaino, diario, pastelli e pennarelli, i libri che molte classi cambiano ogni anno e così via.

[Banner_Google_ADS]

La lista è lunga e le spese da affrontare non fanno che raddoppiare. Per essere vicino a tanti genitori in difficoltà e garantire ai loro figli un sereno inizio anno scolastico l’associazione di solidarietà Nonna Roma ha lanciato nella capitale un’iniziativa dal titolo “Matita sospesa”. Nella sede operativa i volontari raccoglieranno il materiale scolastico per elementari, medie e superiori da destinare alle famiglie meno abbienti. Da compassi, squadre e goniometri a libri e cancelleria. Chiunque può dare il proprio contributo



Audio Gallery



I più letti della settimana: