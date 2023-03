Se accetti il lavoro ti dedichiamo una via

Quando la creatività supera anche la più fervida fantasia. E' l'incipit che sposa alla perfezione la notizia che stiamo per raccontarvi. In Francia c'è un ospedale pediatrico che non riesce a trovare personale, i pensionamenti non riescono ad essere rimpiazzati e la prospettiva della chiusura è sempre più una possibile soluzione.

Accade nelle Ardenne francesi dove, nel piccolo centro di Sedan, il locale nosocomio è in affanno. La soluzione creativa?

Dare il nome di sei persone che potranno essere assunte ad altrettante vie della cittadina. Le professionalità scoperte attualmente sono: un pediatra, due ginecologi e tre anestesisti.

Da qui è nata l’idea dell’agenzia sanitaria regionale, che non ha lesinato sui mezzi per attirare l’attenzione di potenziali candidati e non chiudere definitivamente le porte della struttura.

L'idea sembra aver stimolato qualche professionista che ha inviato la sua candidatura.