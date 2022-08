Se al cuor non si comanda...figuriamoci alla passione

1'15 lettura

L'estate è la stagione dell'amore da sempre, nei luoghi di villeggiatura nascono amori che vanno dal clandestino, al fatale, al take away , consumato e salutato. Un vecchio adagio parlando di questo nobile sentimento dice: " al cuor non si comanda" e quando il cuore batte forte per una persona tentare di resistergli è inutile. Ma se al "cuor" non si può porre limiti, figuriamoci alla passione che ti prende per la persona amata.









Sulle rive del Mar Nero il cuore ci ha messo del suo, ma il resto lo hanno aggiunto i "bollenti spiriti" che hanno colto una coppia in gita romantica a bordo di un pedalò. Pensando di essere lontani e quindi al riparo da occhi indiscreti, la coppia non è riuscita a resistere alle pulsioni della libido estiva e si sono messi a dare sfogo, al naturale richiamo dei sensi, ( fare sesso in mezzo al mare),in pieno giorno. I due amanti focosi non si sono però accorti di non essere poi così distanti dalla riva e per questo sono stati "beccati" da un bagnante, che apparsogli magicamente il cellulare tra le mani, si è messo a filmare le acrobazie dei due amanti.

Il tutto ha attirato una piccola folla di turisti e testimoni sbalorditi ed incuriositi, calcolando che tra loro c'erano anche famiglie e bambini. Tutto tra le risate e l'imbarazzo generale provoca dal...."fuorionda" messo in scena sul pedalò a luci rosse.