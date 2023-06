NEW PLAY Se dici estate dici Baby K Per una stagione calda che si rispetti, ci vuole un ombrellone, un lettino e "M'ama o non m'ama", il nuovo singolo dell'artista dei record

Se dici estate dici Baby K.

Il 21 Giugno è passato, siamo ufficialmente entrati nell'estate e non c'è estate che possa partire senza che arrivi lei, Baby K, a lanciare un nuovo singolo.

Dal biondo Barbie all'arancio fluo, l'artista ama sperimentare con i look e con la musica e nel suo processo di evoluzione, non si preclude per sua stessa ammissione alcuna strada, cosa che ha dimostrato anche nella sua ultima collaborazione con Mika.

In "M'ama o non m'ama", però (questo il titolo del nuovo pezzo), torna decisamente a casa, a suoni ed atmosfere che le appartengono da sempre: “Sono finalmente tornata nel quartiere– ha detto – alle mie radici, con un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall.”

Il testo, invece, è un racconto leggero e divertente che ci ricorda che l'amore non si trova nei club perché "Mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall”.

Numeri da record quelli che ha collezionato Baby K, al secolo Claudia Nahum, negli anni precedenti. Nata a Singapore e cresciuta in quel di Londra, contaminazione per lei è la parola d'ordine, ma a rimanere una certezza costante è il fatto che le piaccia farci scendere in pista.

Poco importa dunque se “M'ama o non m'ama”, ciò che conta è che sia di nuovo tempo di ballare!



