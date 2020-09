CURIOSITÀ Se dormi con il tuo amico a 4 zampe sei più riposato Lo dice una ricerca scientifica, aumenta la sicurezza e migliora la qualità del sonno

Non importa quanto sia ingombrante, non importa se costringe a usare la massima attenzione nel rigirarsi sotto le lenzuola, ma dormire con il proprio cane migliora la qualità del nostro sonno. Lo dice una ricerca scientifica che arriva dal Minnesota dove si afferma che solo il fatto ci sia nel letto garantirebbe alcuni vantaggi: “la presenza di un cane rende più sicuri e migliora il sonno e solo l’addormentamento, in alcuni casi, viene ritardato. Questo però decade se il cane, invece che sul letto, dorme all'interno della stanza”.

A questo risultato si è giunti dopo che è stata monitorata la qualità del sonno attraverso alcuni particolari braccialetti indossati da volontari, che hanno dimostrato come anche la sola presenza del cane all’interno della stanza, contribuisse a un riposo migliore. Il cane in camera da letto, o addirittura sul letto è da sempre un argomento che divide e troverà sempre pareri e opinioni ben distinte tra loro, "io il cane sul letto non lo voglio" o anche, "possono dormire con noi? Con la sola certezza che ognuno resta ben arroccato sulle proprie convinzioni e ben difficilmente cambierà posizione. Ma la scienza sgombra il campo da buona parte di dubbi e sfata parecchi tabù, la compagnia del nostro amato quadrupede in camera... o a letto con noi, giova al nostro riposo.

A patto che non russi!





























