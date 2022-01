CURIOSITÀ Se gli Alieni volessero una regina, prenderebbero Elisabetta II A dirlo è Nick Pope giornalista e ricercatore esperto di ufologia, che per circa 25 anni ha investigato sulla vita extraterrestre per il ministero della Difesa britannico

Se gli Alieni volessero una regina, prenderebbero Elisabetta II.

Sappiamo tutti che il 2021 per Sua Maestà la Regina Elisabetta II non è stato sicuramente tra i più felici della sua vita.Il 2022 è appena iniziato e le si prospetta davanti come il sequel del "annus horribilis" appena chiuso. Ma il noto Nick Pope, giornalista e ricercatore esperto di ufologia, che per circa 25 anni ha investigato sulla vita extraterrestre e che attraverso le pagine del "Daily Star", le fa sapere che semmai avesse bisogno di incoraggiamento, le basta alzare gli occhi al cielo, perché gli alieni tifano per lei.

Secondo Pope, la stima di Sua Maestà da parte dei visitatori extraterrestideriverebbe dalle sue capacità di reagire alla pioggia di eventi negativi che si continua ad abbattere su di lei. E bisogna ammettere che nel 2021 ha avuto di che combattere, in famiglia ad esempio dalla morte del marito Filippo d’Edimburgo, ai problemi di salute fino allo scandalo in cui è rimasto coinvolto il principe Andrea, tra l'altro, il suo figlio prediletto. Senza dimenticare la Megxit. Insomma per i popoli extraterrestri la Regina Elisabetta sarebbe eletta come modello esemplare, guarderebbero a lei come un vero leader».

Tutta questa considerazione ha un punto di origine, ed è un meme che gira nel web inglese da qualche tempo. In questo meme ci sarebbe la recensione di un alieno alla fine di un suo soggiorno sul nostro pianeta. Ma... totalmente negativa. Si legge infatti in conclusione: «Non tornerò».Ma Pope è convinto, conoscendo gli alieni, che se lo stesso alieno atterrasse nel Regno Unito sicuramente una cosa da apprezzare sulla Terra la troverebbe: Sua Maestà la regina Elisabetta. Insomma Pope non ha il minimo dubbio, secondo lui gli extraterrestri apprezzerebbero la Regina, vedendoo in lei un vero leader».

E lui li conosce bene.....gli alieni-





[Banner_Google_ADS]



















I più letti della settimana: