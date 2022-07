Se hai i capelli rossi al cinema non paghi l'ingresso

55" lettura

Le persone che hanno i capelli rossi, sono i più sensibili ai raggi solari per via della carnagione molto chiara. In Inghilterra una catena inglese di cinema ha pensato a queste persone, nei giorni di caldo intenso, con una iniziativa che ha dello "spettacolare" appunto. Ovvero dispensarli dal pagare il biglietto di ingresso. Proprio per via della loro carnagione, decisamente più chiara, l'esposizione al sole diventa maggiormente dannosa e per altro anche molto pericolosa per la salute della stessa.









Oltremanica la capigliatura ramata è una caratteristica diffusa, e "Showcase Cinemas" ha pensato di regalare ingressi a chiunque presenti questo colore di capelli, permettendogli di trovare, oltre al riparo dai raggi solari particolarmente intensi, anche refrigerio all'interno di uno spazio accogliente. “Anche se nel Regno Unito si può godere di un clima soleggiato tanto necessario per via delle frequenti piogge, per alcune persone affrontare il "gran caldo” è sempre un impresa alquanto complessa.