CURIOSITÀ Se l'uomo sa ballare il sesso è meglio Lo dimostra uno studio condotto nel Regno Unito che esiste un legame tra sesso e ballo

Se l'uomo sa ballare il sesso è meglio.

In Inghilterra hanno condotto uno studio che dimostra l'esistenza tra il ballo e il sesso ed entrando nello specifico se l'uomo sa ballare il sesso è addirittura meglio. Uomini, attenzione, se volete attirare l’attenzione delle donne, forse è giunta l'ora di apprendere i rudimenti della danza. Gli inglesi, proprio loro, quelli di "niente sesso siamo inglesi" si sono lanciati in questa ricerca che ha messo in risalto un binomio altrimenti non evidenziato, ovvero esisterebbe un legame tra il modo di ballare e quello di fare sesso. E quelli che sanno ballare, hanno più sex appeal e fanno più colpo sulle donne, perché pare sappiano fare il sesso in modo migliore rispetto a chi non danza. Ma attenzione anche in questo caso esistono le eccezioni che starebbero a confermare la regola, ovvero potreste trovarvi sotto le lenzuola con un provetto ballerino che nel momento topico si rivela un assoluto disastro. In linea di massima però chi sa ballare meglio fa anche sesso in modo più creativo e le donne non si annoiano. le motivazioni vanno ricercate nel fatto che da sempre la danza è considerata passione, e dove c'è passione si sa c'è anche piacere. i balli più presi in considerazione sarebbero quelli "latini": tango o bachata, in quanto in grado di trasmettere dai primi passi la passione di cui sopra. Di 2000 donne intervistate l'80% ha ammesso di aver toccato con mano e quindi verificato che un ottimo ballerino si rivela poi un eccellente amatore. Al contrario chi invece balla con sufficienza senza crederci troppo, accennando appena le movenze e facendo movimenti timidi o impacciati, si rivelano autentiche delusioni anche in camera da letto. Ovviamente serviranno altri studi per confermare o eventualmente approfondire questo studio svolto in Inghilterra su un campione in fondo non troppo vasto, vero è che chi si muove a ritmo di musica seguendo perfettamente il tempo, dimostra di sapersi muovere con coordinazione anche nelle movenze dell'anca, insomma poi i ballerini sono più resistenti, si stancano meno. Quindi imparare a ballare, aiuta nel sedurre le donne che sono sempre attente a chi ha passione nel muoversi a ritmo.

Apriamo le iscrizioni ai corsi per questa estate uomini?









I più letti della settimana: