CURIOSITÀ Se leggi ti pago Per incentivare i cittadini a leggere, Singapore regala soldi ai cittadini se si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno

Se leggi ti pago.

Nel mondo, si leggono sempre meno libri e per questo il Governo di Singapore ha deciso di correre ai ripari promuovendo una campagna davvero singolare.

Per incentivare i cittadini a leggere, Singapore regala soldi ai cittadini se si impegnano a leggere un libro per almeno 15 minuti al giorno invece che scrollare i social network.

La campagna si chiama ReadSG e vuole contrastare in tutti i modi il doomscrolling, quindi l’abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling sui social che ruba tantissimo tempo alle persone senza che se ne rendano conto.

La campagna è stata organizzata in collaborazione con il consiglio nazionale delle biblioteche di Singapore e durerà fino alla fine del 2026 monitorando le attività di lettura sul sito del Governo.

I cittadini infatti dovranno registrarsi e “accumulare punti” che poi verranno riscattati. Ogni sessione di lettura da 15 minuti dà diritto a 20 monete virtuali, e una volta che si è arrivati a 1000 monete si può riscattare il premio in denaro.

Ovviamente la cifra è simbolica. Per vincere infatti un dollaro di Singapore che equivale a 70 centesimi di euro bisognerà registrare 50 sessioni di lettura, una al giorno.

Diciamo che è una sorta di gamification con cui si spera di risvegliare l’interesse dei cittadini, soprattutto dei più giovani, alla lettura dei libri.

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