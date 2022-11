"Se lo senti lo sai": il nuovo singolo di Jovanotti

Ad un mese che separa l'uscita del "Disco del Sole", Jovanotti pubblica "Se lo senti lo sai", un singolo emozionante ed un inno alla vita scritto e prodotto con Samuel Romano e Rick Rubin. La canzone ci riporta alle cose davvero importanti, "quelle che stanno in una mano" come racconta l'artista.

Nato in uno studio mobile allestito in una scuola abbandonata in un bosco sull'appennino toscano, senza riscaldamento, il brano si rivela nonostante il freddo una ballad caldissima capace di toccare corde molto sottili.









“Se lo senti lo sai è un modo per dire grazie alla mia gente, ci siamo fatti compagnia ancora una volta ed è stato bellissimo, vero, semplice, magico. Ci si vede in giro!” spiega Jovanotti.



Jovanotti - Se lo senti lo sai

Nel video ufficiale sono contenuti tutti i momenti salienti dei "Jova Beach Party" insieme al racconto e alla condivisione di istanti legati alla quotidianità e alla vita privata. Un modo per il cantante di avvicinarsi ancora di più ai suoi fan e far conoscere aspetti finora mai svelati.

Il messaggio e l'invito è quello legato alla riscoperta dei rapporti umani: "Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora".