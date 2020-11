CURIOSITÀ Se lo Yoga tradizionale vi fa venire il nervoso, arriva il Rage Yoga E' una particolare pratica di rilassamento che mette sullo stesso piano la rabbia e lo yoga, e consente di tirar fuori tutta la collera imprecando al cielo

Se lo Yoga tradizionale vi fa venire il nervoso, arriva il Rage Yoga.

Ormai è risaputo che gestire la rabbia non è un esercizio per nulla facile. Lo yoga, ginnastiche del corpo e della respirazione, discipline psicofisiche finalizzate alla meditazione o al rilassamento, ma anche tecniche miste che unirebbero lo Yoga con tradizioni lontane, è pensato per rilassarsi con lunghi respiri monitorati e calme sedute, dove si abbandona ogni pensiero negativo. Se tutto questo non fa per voi, da oggi potete provare il "Rage Yoga". Creato per controllare la rabbia, udite, con altra rabbia . L’attività è partita casualmente, come da migliore tradizione, su invenzione di "Lindsay Istace", e ha da subito attirato moltissimi sostenitori in diversi paesi, soprattutto negli Stati Uniti. La Lindsay non è una professionista del settore, ma i risultati ottenuti e gli apprezzamenti da parte delle persone coinvolte dicono esattamente il contrario! Altra cosa che lo differenzia dallo Yoga tradizionale è che non serve un’atmosfera silenziosa o di voci basse anzi, ci si può arrabbiare ed incolpare perfetti sconosciuti per i propri problemi. principale accuratezza non offendere i partecipanti alla seduta.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});









L'obiettivo è lasciarsi andare, liberarsi dalle negatività a qualunque costo, arrivando perfino anche alla bestemmia. Inoltre, bere alcool e ascoltare la musica metal aiuterebbe nel processo. Le lezioni con le chitarre elettriche sono diventate sempre più popolari, e gli allievi dicono di averne tratto benefici anche dal punto di vista caratteriale, sentendosi persone diverse e più toste. Il Rage Yoga è però attento anche alle posizioni del corpo, ci si siede su tappetini e cuscini, si chiudono gli occhi, si imparano varie tecniche di respirazione, e poi parte l’insegnante fomentando gli allievi con la collera. Molti esperti hanno sollevato dubbi su questa versione alternativa dello yoga, ma nonostante questo non ci sono state grandi critiche, poiché pare che questa pratica favorisca davvero lo sfogo della rabbia e una maggior consapevolezza di sé stessi. Sul suo sito web, Lindsay chiarisce che già nel 2016 la pratica avveniva in modo efficace all’interno di un pub, e il locale è ancora oggi un luogo di ritrovo per gli appassionati. Come lei stessa ha precisato più volte non sono assolutamente permesse parole che offendono in qualsiasi modo gli altri partecipanti.

E se lo dice lei...









I più letti della settimana: