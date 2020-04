TECNOLOGIA Se usi Zoom controlla che la tua password non sia in vendita! Ecco come scoprirlo

In questo periodo di emergenza a livello globale in cui siamo tenuti a trascorrere la maggior parte del nostro tempo in casa, stiamo facendo un utilizzo più frequente di piattaforme utili ad effettuare videochiamate di gruppo. Una su tutte è Zoom, di cui abbiamo sentito parlare nelle scorse settimane a causa di alcuni problemi legati alla sicurezza e alla privacy. In poche parole, quello che è emerso riguarda le credenziali di oltre 500.000 account che pare siano finite in vendita sul Dark Web.

La prima cosa a cui fare attenzione se abbiamo Zoom è cercare di utilizzare un nome utente e password diversi da quelli che adoperiamo per altri account. Altrimenti, si corre il rischio di ritrovarsi qualcuno di estraneo nella conversazione che potrebbe creare disturbo oppure addirittura registrare il tutto. In termini tecnici si tratterebbe del cosiddetto "zoom-bombing".

Come scoprire se il nostro account su Zoom è stato hackerato?

On line possiamo trovare dei tool molto utili, ossia dei programmi creati apposta per risolvere questo tipo di problemi in maniera sicura ed affidabile. Tra i tanti vi segnaliamo AmIBreached e Have I Been Pwned? che hanno un database aggiornato con tutti gli ultimi avvenimenti in campo informatico.

Il loro utilizzo è alquanto semplice: vi basterà andare nella home page e inserire il vostro indirizzo email nell'apposito campo, cliccate invio ed in pochissimo tempo potrete scoprire se le vostre informazioni sono state rubate e se siete stati bersaglio di un attacco informatico. Qualora si verifichi questa ipotesi, dovrete cambiare immediatamente la vostra password.

Cosa fare per prevenire?

Come dicevamo poco fa, il consiglio è sempre e solo uno in questo caso: utilizzate password diverse per ogni servizio che utilizzate e soprattutto che non siano di facile individuazione.

























