Secondo collegamento con Basilea.

Ci colleghiamo nuovamente con Filippo Mariotti che è a Basilea come inviato della San Marino RTV all'Eurovision Song Contest. La prima semifinale è andata e Gabry Ponte è riuscito a conquistare il pubblico e accedere alla finalissima di Sabato, un risultato che non arrivava da quattro anni.

