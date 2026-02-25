Secondo collegamento con Letizia Camparsi da Sanremo
Ci siamo collegati nuovamente con Letizia Camparsi dopo questa prima serata del festival, ci ha raccontato un po' di "rumors del giorno dopo" e qualche anticipazione sulla seconda serata in arrivo.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy