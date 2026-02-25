SANREMO 2026

Secondo collegamento con Letizia Camparsi da Sanremo

Secondo collegamento con Letizia Camparsi da Sanremo.

Ci siamo collegati nuovamente con Letizia Camparsi dopo questa prima serata del festival, ci ha raccontato un po' di "rumors del giorno dopo" e qualche anticipazione sulla seconda serata in arrivo. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy