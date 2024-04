NEW PLAY Secondo singolo estratto dal nuovo album per Ariana Grande Dopo "Yes,And", arriva “We can’t be friends (wait for your love)” e poi, ad Novembre, un ruolo da protagonista al cinema

Secondo singolo estratto dal nuovo album per Ariana Grande.

Era l' 8 Marzo quando usciva il nuovo album di Ariana Grande, “Eternal sunshine” (il settimo per lei), album che esirdiva con un'immediata quarta posizione nella classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

13 le tracce inedite in esso contenuto ed un unico featuring d'eccezione, quello con la nonna, che duetta con lei proprio nel pezzo di chiusura.

Il disco è stato anticipato da un singolo, “Yes, And” che ha portato l'artista a raggiungere per l'ottava volta la prima posizione nella Billboard Hot 100, ma è già arrivato il momento di ascoltarne un altro, il cui titolo sintetizza perfettamente il significato dell' intero pezzo: “We can’t be friends (wait for your love)” .

Ariana Grande sarà inoltre sui grandi schermi dal 27 novembre con un ruolo da protagonista nel film “Wicked”, il cui trailer è stato rivelato per la prima volta durante il Super Bowl.









