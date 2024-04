NEW PLAY "Sei Nell' Aria" con Berna Un nuovo singolo per il giovane artista e una nuova veste per un pezzo portato al successo da Marcella Bella

"Sei Nell' Aria" con Berna.

Nato dal reprise di “Nell'aria”, pezzo degli anni '80 firmato da Mogol e Gianni Bella e portato al successo da Marcella Bella, col titolo di “Sei nell'aria”, arriva il nuovo singolo di Berna, al secolo, Roberto Tornabene .

Un pezzo che parla del ricordo di un amore, apparentemente finito nei fatti, ma ancora profondamente vivo nelle immagini, nei pensieri, nel cuore, come ha spiegato lo stesso Berna.

"SEI NELL'ARIA è la rappresentazione di un ricordo che non smette di vivere dentro me. Un'invisibile presenza che si trasforma in ombra e, come tale, si riflette ovunque sia stato con lei: non la vedo ma la respiro nell’aria".









