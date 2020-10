Sei un gamer, lo dice la tua "Virtual Razer Card"

Da diverso tempo la Razer,società di hardware e tecnologia di fama mondiale, si è contraddistinta nel mondo dei videogiochi grazie ai suoi numerosi accessori per gaming dal design particolare e tempestati di LED multicolor. Ma ora la nota casa produttrice ha deciso di spingersi oltre, sta per lanciare una nuova linea di 3 carte prepagate, svelandone unʼedizione davvero speciale, la "Virtual Razer Card" in grado di permettere a chi la possiede la possibilità di effettuare transazioni utilizzando il proprio smartphone, poi ci sarà "Standard Razer Card"di color nero che ricalca in pieno l'estetica generale degli accessori di gioco di Razer. E infine troviamo la "Premium Razer Card", che sarà dotata della suggestiva retroilluminazione a LED verde, che si accende ogni volta che gli utenti utilizzano la carta.

Se siete dei veri gamers e ci tenete che vi osserva lo impari, una delle tre cards è senz'altro ciò che fa al caso vostro. Pensando poi che la Razer ha giocato il carico, arrivando a confermare che le tre cards avranno una serie di rimborsi che vanno da uno enorme del 10% dopo aver proceduto all'acquisto di prodotti Razer. Gli stessi utenti che avranno accesso alla beta di Razer Card saranno anche in lizza per guadagnare fino a 2mila dollari di equipaggiamento dalla società. Razer - Razer Card - Visa - Retroilluminazione. Sfortunatamente per tutti coloro che già vedono la carta entrare a far parte del proprio portafoglio, Razer fa sapere che solo 1.337 persone faranno parte della beta, limitata esclusivamente all'area di Singapore.