Il problema delle foto cariche di filtri potrebbe avere i giorni contati ? In Norvegia è già così. Infatti se si pubblicano foto dove è stato usato “photoshop”, il suo utilizzo deve essere segnalato come indicato in una nuova disposizione che è parte di una legge ad Hoc.

Insomma basta con filtri e ritocchini per sembrare più belli o magari più giovani. Va specificato che il provvedimento nasce per tutelare i consumatori e proteggerli da possibili inganni con immagini artefatte pubblicate da inserzionisti o influencer sui social. Un provvedimento analogo è stato preso anche in Francia dove nel 2017 è stata introdotta una legge che vieta di postare un’immagine commerciale modificata questo perché era emerso che la metà delle giovani donne francesi tra gli 11 e i 21 anni usava filtri per migliorare il proprio aspetto online. In Norvegia la scelta è stata fatta con le stesse motivazioni. Quali sono i ritocchi più praticati ? Labbra, girovita, eccessi per il lato b per le donne, i muscoli invece per i maschi.