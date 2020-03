MUSICA "Sembro matto": il nuovo singolo di Max Pezzali! In uscita venerdi 6 marzo

Max Pezzali si prepara per l'uscita del suo nuovo singolo "Sembro matto", un brano prodotto da Big Fish in cui sarà affiancato anche da un'altra voce che sarà resa nota solo ad aprile quando verrà presentato il remix con featuring. La copertina del disco è stata creata dal fumettista Zerocalcare così come quella di "In questa città".

Venerdì 6 marzo uscirà anche il video ufficiale della canzone che è stato girato durante le riprese dell'amatissima serie tv "Don Matteo" e dove gli stessi attori saranno protagonisti.



Quest'estate Max Pezzali farà due date dal vivo, uno spettacolo che promette di diventare un mega Karaoke dove cantare tutti insieme i grandi successi dell'artista: l'appuntamento è per il 10 e 11 luglio allo Stadio di San Siro con “Sansiro canta Max”.









