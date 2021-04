Semplicemente Moana

Moana Pozzi nasce a Genova il 27 aprile 1961, primogenita di papà Alfredo che di mestiere fa il ricercatore nucleare, e di Giovannina Alloisio, casalinga di Lerma in provincia di Alessandria. Ha solo tredici anni Moana, quando a causa del lavoro del padre, si trasferisce insieme ai familiari prima in Brasile, poi in Canada e infine a Lione. Ma nel 1979, lasciò la famiglia per vivere indipendentemente a Roma, cominciando a lavorare saltuariamente come modella e poi come comparsa in numerosi film. Prima di tutto questo, la giovane Moana aveva studiato al liceo scientifico di Ovada. Continuato gli studi di chitarra classica e clavicembalo al conservatorio per finire frequentò la scuola di recitazione di Alessandro Fersen. La sua carriera cinematografica iniziò nel 1980 con piccole parti in commedie. In quello stesso anno girò il suo primo lavoro in cui scopriva il seno. Si tratta di un cortometraggio "Smorza 'e llights, ovvero Caserta by night" per la regia di Arnaldo Delehaye, al fianco di Renzo Arbore gira una scena nella stanza da letto reale della Reggia di Caserta.

















Nel 1982 le fu affidata la conduzione di un programma pomeridiano per bambini sulla Rete 2 Rai, Tip Tap Club, assieme a Bobby Solo e Sergio Leonardi. Viene allontanata dalla produzione perché scoperta come protagonista di alcune pellicole di carattere pornografico, anche se girate sotto pseudonimi. Il cinema a luci rosse farà parte della sua vita dal 1982 a 4 mesi prima della sua morte nel 1994, nonostante in lei fossero già evidenti i segni della malattia. Famoso il libro che Moana pubblicò a proprie spese dal titolo "La filosofia di Moana" dove raccontava di personaggi famosi con cui avrebbe avuto rapporti sessuali occasionali. Il libro fece scalpore, anche per alcuni commenti, e veri e propri voti sulle "prestazioni" degli occasionali partner, fra i quali figurava anche un uomo politico inserito senza nome, ma riconoscibile per i notevoli indizi, che Moana incontrò quando questi non era ancora Presidente del Consiglio, ma comunque già segretario del suo partito. La politica entrerà a far parte della vita di Moana nel 1992, con il Partito dell'Amore dove riuscì a farsi conoscere anche all'estero, raccogliendo quasi duecento articoli di stampa. Venne inoltre anche parodiata dalla comica Sabina Guzzanti nel programma televisivo satirico di Rai 3, Avanzi.

Moana morì all'Hôtel-Dieu di Lione, dove era ricoverata da cinque mesi, il 15 settembre 1994 quando aveva solo 33 anni .