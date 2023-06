Seneca all'amico Lucilio: "non cercare l'approvazione della folla"

"Chi è saggio non teme il volgo": cercare l'approvazione della folla non porta alla felicità ma alla rovina. E' questo il tema al centro della versione di latino assegnata dal Ministero agli studenti del Liceo Classico per la seconda prova dell'esame di maturità.

Si tratta di un brano di Seneca estratto dall'opera "Lettere morali a Lucilio" in cui il filosofo dialoga con l'amico per esortarlo a seguire alcuni precetti che possono portarlo ad una vita più virtuosa.

Ma come si può smettere di aver bisogno dell'approvazione altrui? Ne abbiamo parlato questa mattina, ascolta il reloaded!