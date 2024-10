BENESSERE Sentirsi al sicuro, un bisogno fondamentale Ascolta il Reloaded!

Sentirsi al sicuro, un bisogno fondamentale.

La sicurezza psicologica viene definita come la necessità dell’essere umano di sentirsi a proprio agio in un contesto sociale o lavorativo e come la possibilità di essere liberi di esprimersi e compiere delle azioni senza timore di conseguenze negative. Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio San Marino!

Ascolta il reloaded

