SPORT Serena Williams sta pensando al suo ritiro La sua intenzione di appendere la racchetta al chiodo dopo lo US Open 2022

Serena Williams sta pensando al suo ritiro.

1'40 lettura

“Devo evolvermi, andare oltre il tennis, concentrarmi su cose che sono importanti per me". Con queste parole la pluricampionessa Serena Williams ha tolto ogni dubbio sulla sua intenzione di ritirarsi dal Tennis agonistico. 41 anni da compiere il prossimo 26 settembre, Serena ha nel suo palmares 23 titoli dello Slam.



[Banner_Google_ADS]



Alla base della sua scelta ci sarebbero la famiglia e la sua meravigliosa carriera stessa. In una recente intervista rilasciata al magazine Vogue la Williams ha chiarito la sua decisione: " "Credetemi, non ho mai voluto dover scegliere tra il tennis e la famiglia, non penso sia giusto. Se fossi un uomo, non starei pensando queste cose perché sarei là fuori, giocando e vincendo mentre la mia donna sarebbe alle prese con il lavoro fisico necessario per allargare la famiglia. Non fraintendetemi: adoro essere una donna, e ho amato ogni secondo della mia gravidanza. Sono stata una di quelle fastidiose donne che hanno lavorato fino al giorno in cui sono dovuta andare in ospedale. E ho fatto quello che è quasi impossibile.

Forse la parola più giusta per dire la fase che sto vivendo è: evoluzione. Sono qui per dirvi che mi sto per evolvere lontano dal tennis, verso altre cose che sono importanti per me. Pochi anni fa ho iniziato in silenzio Serena Ventures, una società economica. Poco dopo, ho dato vita a una famiglia. E voglio allargarla”. Alla fine dell'intervista Serena ha poi aggiunto: "Mi mancherà questa versione di me, quella ragazza che giocava a tennis. E mi mancherete tutti voi”.

E tu mancherai a noi e al tennis, grande campionessa!

Audio Gallery



I più letti della settimana: