Serie di francobolli dedicati ai grandi titoli da consolle 80/90.

Dalle poste britanniche arriva una collezione speciale di dodici francobolli dedicati ai videogiochi più famosi degli anni '80 e '90. Celebrando, in questo modo gli anni d’oro del gaming con una serie dedicata ai grandi titoli che giravano sulle consolle di quegli anni. E questa volta si è deciso di mettere da parte le macchine storiche, sulle quali i giochi giravano, dedicando proprio i preziosi quadratini ai giochi stessi. Quindi si rivedranno immagini tratte da: "Elite passando poi da Sensible Soccer fino a Tomb Raider".

Per tutti i ragazzi degli anni ’80 che, ormai grandi, ritroveranno in quei francobolli tanti ricordi e forse un pizzico di nostalgia. La galleria è stata già pubblicata su Instagram e si possono vedere i pezzi che formano la collezione, sarà dunque inevitabile tornare con la mente ai pomeriggi trascorsi davanti allo schermo con quei capolavori, per l'epoca, capaci di cambiare il concetto di gioco. Come detto saranno dodici, e ognuno di loro dedicato a giochi che hanno lasciato un segno profondo tra gli appassionati, che li hanno giocati e rigiocati tra gli anni ’80 e ’90.

La collezione sarà acquistabile dalla fine del mese, online sul sito delle poste britanniche a 14,25 sterline. L’Inghilterra con questa collezione speciale punta a ribadire il suo impegno nella realizzazione di prodotti all’avanguardia dell’industria del videogioco, che ad oggi rappresenta un fruttuoso mercato e un interesse, per un vasto pubblico, che va dai più grandi ai più piccoli.



