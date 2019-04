Sesso al primo appuntamento? La risposta può anche essere sì, ma solo nel 10% dei casi. A svelarlo è un indagine che ha coinvolto 11mila persone sparse per il globo. E il risultato è che in media per un approccio, diciamo, più carnale, si arriva dopo 3,53 incontri . Ma questi non solo gli unici dati emersi dal sondaggio: per esempio, la soglia del nono appuntamento sembra essere quella più indicativa per l'inizio di una relazione seria; mentre le avventure o le storielle che non hanno futuro devono rigorosamente fermarsi entro la sesta uscita.

Se avete in programma un primo appuntamento, attenzione alla prima impressione: è stato rilevato infatti che si decide entro i primi 3 minuti di conversazione se è il caso di proseguire o meno. Tra le principali cause che trasformano un “ci vediamo” in un “addio”, ci sarebbero un alito cattivo, un brutto atteggiamento, maniere sgarbate e – per i tanti che utilizzano app di incontri e affini – una scarsa corrispondenza tra la realtà e le foto del profilo. Essere gentili, in ogni caso "ripaga" sempre.