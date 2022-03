CURIOSITÀ Sesso e pandemia La società italiana di andrologia attraverso un sondaggio racconta le nuove tendenze dei prossimi anni.

Sesso e pandemia.

La Pandemia ha modificato tutte quelle che erano le nostre abitudini, dal lavoro a come interagiamo con gli amici. Anche il sesso non è rimasto fuori dalle sue conseguenze. Dopo il grande successo delle app di dating e degli incontri online, il Congresso Nazionale della Società Italiana di Andrologia (SIA) ha voluto dare un’anticipazione di quelle che probabilmente saranno le tendenze dei prossimi anni.

Grazie a un sondaggio online eseguito su 1.559 adulti, è emerso che oltre il 50% ha presentato un calo dell'intimità relazionale durante la pandemia Covid, ma il 20% ha ampliato il proprio approccio intimo con nuove modalità. Il tatto è stato per forza di cose messo da parte, e gli altri sensi hanno acquisito maggiore importanza: ad esempio l’udito, attraverso suoni erotici e parole provocanti. Un’altra pratica in decisa espansione è il mindfulness sex che prevede l’utilizzo della meditazione per un’esperienza sessuale più appagante che passa attraverso una maggiore consapevolezza e attenzione ai dettagli del momento che si sta vivendo.

In nostro soccorso per riscoprire anche quella che è la nuova dimensione dell’intimità si può far ricorso a nuove professionalità come il sex coach, un esperto di sessualità che potrà guidarci attraverso un percorso nelle nuove frontiere de sesso digitale, illustrandoci quelle che sono le nuove modalità di vivere il sesso del terzo millennio. Anche se sembra difficile pensare che il digitale possa soppiantare i piaceri delle “fisicità"

