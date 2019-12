SPORT Sesso e sport la storia infinita La diattriba parte da lontano ma ancora oggi tiene banco

Sesso e sport la storia infinita.

C'era una volta la nazionale olandese di calcio che ebbe il permesso di portare con loro alla fase finale del Mondiale 1974 le mogli e le fidanzate.

Questo episodio di fatto diede un colpo ferale a tutti quelli che sostenevano che fare sesso prima di una partita di calcio era dannoso perché toglieva energie importanti. Sono passati 45 anni ma tra coferme e smentite l'annoso dilemma rimane ancora vivo, l'ultima a dire la sua in fatto di astinenza pre-partita è la moglie di Mauro Icardi oggi attaccante del Paris Saint-Germain, Vanda Nara, partecipando ad una trasmissione televisiva. Dicendo la sua a proposito dei consigli tanto cari ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter, secondo il quale si dovrebbe provare a "farlo" prima di ogni partita. E a questo punto non si capisce se con lamento o ammirazione la signora Icardi decanta la professionalità del marito dicendo che prima di ofgni partita Mauro non la degna di uno sguardo. verrebbe da dire "Niente sesso siamo calciatori", parafrasando un noto film. E dopo la partita?... Dipende se si è vinto, perché in caso di sconfitta non se neparla nemmeno.....

Facciamo l'amore? 1 X 2





















I più letti della settimana: