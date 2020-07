CURIOSITÀ Sesso, fantasie & tradimenti Le donne sognano di tradire il proprio partner con una persona in particolare

Sesso, fantasie & tradimenti.

Le donne hanno metodo, e lo dimostrano anche quando si tratta, se pur solo col pensiero, di tradire il proprio "lui". I siti di incontri stanno spopolando sulla rete e uno di loro ha lanciato una sorta di sondaggio tra i suoi utenti, scoprendo cose davvero interessanti. L'argomento del sondaggio ovviamente riguardava il tradimento all'interno della coppia, scoprendo così che il 62% delle donne quando hanno una fantasia sul tradimento, riguarda una persona ben specifica : il vicino. Tipo il bel ragazzo della porta accanto e di queste il 31% ha dichiarato candidamente che avvalendosi del sito ha tradito il marito con il vicino di casa. Andando nello specifico delle cifre, per il 62% si è trattato solamente di una notte, per il 14% il rapporto segreto è durato diverse settimane e per il 6% ha toccato l'anno.





Tutto questo nelle fantasie femminili, ma nella testa degli uomini chi c'è invece? Sappiate che anche i signori uomini hanno delle fantasie ben precise quando si tratta di sesso/tradimento. A rivelarlo è lo stesso sondaggio a cui hanno partecipato circa 8000 signori dei quali il 71% ha dichiarato di fare fantasie che riguardano la bella vicina della porta accanto. Altri sondaggi hanno evidenziato che le donne dovrebbero stare particolarmente attente quando il marito fa sport, infatti il 34% degli uomini ha ammesso candidamente, di aver usato come scusa il calcetto, piuttosto che il tennis o ancor meglio il golf come copertura a incontri clandestini. Ma è in palestra potrebbero aver legato con la… vicina di postazione.























