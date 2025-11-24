CURIOSITÀ Set Lego dedicato a Willy Wonka Progetto di due designer italiani proposto per la prima volta nel 21, perfezionato entra in produzione

Set Lego dedicato a Willy Wonka.

Il nuovo set LEGO® Ideas Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato porta i fan direttamente nel mondo surreale e colorato del film cult del 1971. Ispirato al romanzo di Roald Dahl, il modello riproduce la fabbrica di Willy Wonka, dal laboratorio pieno di dolci alla famosa cascata di cioccolato.

Con questo set, i costruttori possono immergersi in un’esperienza interattiva unica, ricreando ogni angolo della fabbrica.



Il progetto è frutto del lavoro dei fan designer italiani Roberto Ceruti e Jody Padulano, noti come 2PPL, che nel 2021 hanno presentato la loro proposta originale su LEGO Ideas.

La prima versione aveva già raggiunto i 10.000 voti necessari per essere presa in considerazione da LEGO Ideas ma non era stato approvato.

Per far sì che ciò accadesse, i designer hanno continuato a perfezionare il progetto, aggiornandolo con nuovi dettagli – come il ponte e la barca Wonkatania, che permette di navigare lungo il fiume di cioccolato – funzionalità e pezzi personalizzati, fino a vederlo finalmente trasformato in set ufficiale.

Il set include nove minifigure, tra cui Willy Wonka, Charlie Bucket, Nonno Joe e i cinque bambini vincitori del Biglietto d’Oro: Augustus Gloop, Mike Teavee, Veruca Salt, Violet Beauregarde e due Oompa Loompa.

Ogni personaggio può essere posizionato in diverse aree del set per far rivivere le scene più memorabili del film e ricreare infinite possibilità di gioco o esposizione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: