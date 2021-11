MUSICA "Seta", il nuovo singolo di Elisa Tutte le indiscrezioni

"Seta", il nuovo singolo di Elisa.

"Un filo di rame che diventa “Seta”. Il mio nuovo singolo fuori domani a mezzanotte." Questo l'annuncio sui social di Elisa che torna con un nuovo singolo che uscirà tra poche ore e intitolato "Seta".

Nelle settimane scorse l'artista aveva anticipato alcune indiscrezioni riguardo ad un nuovo progetto musicale ed ora dopo il duetto con Mahmood in "Rubini" si mette ancora una volta in gioco con un nuovo brano in cui sperimenta sonorità nuove.

Sicuramente a questa prima anticipazione seguirà anche un album di cui sapremo a breve.





Un post condiviso da Elisa (@elisatoffoli)

