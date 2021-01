SERIE TV Sex & The City, la nuova serie Nel cast manca un'attrice...guarda il teaser!

Sex & The City, la nuova serie.

Già da mesi si vociferava di un possibile ritorno, ora l'ufficialità: "Sex and the City", una delle serie tv più seguite ed amate, avrà un seguito con dei nuovi episodi! Il nuovo capitolo si intitolerà "And Just Like That…" e racconterà gli amori e le amicizie di tre cinquantenni in 10 puntate su Hbo Max.

Protagoniste come sempre, Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte), assente invece Kim Cattrall (Samantha) che pare da tempo essersi distaccata completamente dal gruppo. Le tre ragazze questa volta sono anche produttrici esecutive insieme a Michael Patrick King, già regista di svariati episodi nella serie.

Ma veniamo al sodo: quanto dovremo aspettare per gustarci questi nuovi episodi?

Secondo le prime indiscrezioni, il set dovrebbe avere inizio a New York dalla prossima primavera e c'è già un teaser condiviso dalle attrici su Instagram in cui compaiono le immagini di Manhattan accompagnate dal titolo della serie e la frase "The story continues…". In sottofondo la voce di Sarah Jessica Parker.





Un post condiviso da SJP (@sarahjessicaparker)

I più letti della settimana: