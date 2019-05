Sharon Stone sexy come in Basic Instinct

Il fascino di Sharon Stone sembra non essere tramontato nemmeno a distanza di 27 anni da “Basic Instinct”, il film cult anni ’90 che la rese una delle icone femminili più apprezzate nel mondo del cinema.

Il tempo per lei sembra non passare mai a giudicare dalle foto apparse su Vogue Portugal. Con outfit total black, calze super sexy e tacchi mozzafiato, l’attrice ha ripercorso le scene hot del film che la rese celebre.

Gli scatti apparsi attraverso un video anche sul suo profilo Instagram hanno in pochissime ore conquistato tutti i suoi fan e incassato in poche ore 100mila like.

E voi cosa ne dite?