MUSICA She's back! Lady Gaga è tornata Stupid love è il suo nuovo singolo

She's back! Lady Gaga è tornata.

Grande eccitazione per tutti i "little monsters", i mostriciattoli, come così chiama i suoi fans Lady Gaga.

The Queen is back, la regina del pop torna con un singolo intitolato Stupid love che fa da apripista per il suo sesto album, del quale non si sa praticamente niente. Un pezzo che ce la ripropone in versione dance post, come ai tempi di Born this way.

Un video dove Joanne è una pink supereroina simil-power rangers/sailor moon, in ottima forma davvero, dopo un periodo poco felice per la sua salute. Infatti due anni fa, dopo aver girato con Bradley Cooper il film A star is born, la cui colonna sonora aveva vinto addirittura il premio Oscar con Shallow come canzone originale, aveva rivelato di soffrire di fibromialgia "La mia salute prima di tutto" aveva detto in una intervista, decidendo di fermare il tour mondiale.

Ma ora si riparte, infatti sono già previste alcune date residency a Las Vegas nel mese di aprile. Good luck, Joanne!

Guarda il video di Stupid love



I più letti della settimana: