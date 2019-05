Sheeran+Bieber=I don't care

In poche settimane si è (fortunatamente) smentito: Justin Bieber aveva lasciato le fans desolate annunciando la sua decisione di ritirarsi per un periodo più o meno lungo per poter dedicare maggior tempo alla vita personale e familiare. Invece surprise! il cantante canadese, idolatrato dalle più giovani, spunta in un nuovo singolo in coppia con Ed Sheeran. Si intitola "I don't care" in uscita il 10 maggio e già sul web girano le primissime anticipazioni del brano che conosceremo meglio venerdì. Dopo qualche rumors, e qualche piccolo indizio lasciato sui social nelle ultime settimane tutto è stato confermato,

Se i progetti musicali proseguono, è invece rimandato il capitolo del baby Bieber, l’atteso figlio con la moglie Hailey Baldwin: la foto stesa su un lettino di un finto studio ginecologico era infatti uno scherzo di Justin ai fan per il pesce d'aprile. La modella, testimonial di marchi prestigiosi, ha deciso di aspettare per la gravidanza privilegiando al momento altri progetti. Come quello della linea di cosmetici in collaborazione proprio col marito Justin, la più attesa dalle giovanissime insieme a quella di Lady Gaga.