CURIOSITÀ Si addormenta sul lavoro... arrestato! Entra di notte in un ristorante per rubare, decide di assaggiare alcune bottiglie, ubriaco, cade in un sonno profondo

Si addormenta sul lavoro... arrestato!.

Un ladro e il suo complice decidono di mettere a segno un colpo in un ristorante. Nottetempo entrano nel locale scelto e cominciano a perlustrare, arrivati alla cantina dei vini decidono di assaggiarli. Solo che non si rendono conto di alzare troppo il gomito.

Bacco tentatore è stato fatale per un 38enne di origini tunisine che a Ostia ha deciso di ripulire un ristorante assieme ad un complice. I due avevano deciso di razziare il malcapitato ristorante, cominciando dal prelevare cibo, liquori e naturalmente vino. Si sono imbattuti in alcune bottiglie pregiate e quindi costose e si sa, la tentazione di trasformarsi in un raffinato "sommelier" è davvero tanta... Il 38 enne non resite e si cala nel ruolo lasciando intendere al suo complice che di vino lui, ne sa a iosa.

E così da il via alla "degustazione" che, tra un bicchiere e l'altro, innesca i fumi dell'alcool che hanno fatto il resto. E così mentre il compagno si da alla fuga con il bottino, lui perde i sensi e si addormenta nel locale. All'arrivo i Carabinieri lo hanno trovato che era ancora nel mondo dei sogni. Subito arrestato, e processato per direttissima. La condanna è per furto aggravato, ora deve scontare di 1 anno e 4 mesi di reclusione.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: