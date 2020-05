ATTUALITÀ Si chiama Drinksafe la mascherina da aperitivo Consente di bere il proprio drink senza essere tolta

Si chiama Drinksafe la mascherina da aperitivo.

Ne abbiamo viste di tutti i colori nell'ultimo periodo ed ora arrivano anche quelle funzionali per ogni occasione. Stiamo parlando di mascherine e in particolare oggi di "Drinksafe", un sistema che ci permetterà di gustare in sicurezza il nostro drink ovunque ci troviamo.

Si tratta di un sistema brevettato che funziona attraverso una valvola centrale che serve per inserire o rimuovere la cannuccia. Il tutto in totale sicurezza in quanto, non consentendo il passaggio d'aria dalla cannuccia è in grado di proteggerci prima, durante e dopo aver sorseggiato il nostro drink.

L’idea è dei tre pontederesi Carlo Alberto Arzelà, Tristano Baldanzi e Stefano Bani, proposta al Comune di Pontedera, in provincia di Pisa. “Drinksafe – come scrivono i suoi ideatori in un post sulla pagina Facebook– è un sistema di sicurezza brevettato che permette alle persone di bere senza dover togliersi la mascherina, ed è adattabile a tutti principali tipi di mascherina attualmente in commercio. Il dispositivo Drinksafe è riutilizzabile tramite sterilizzazione e può essere usato numerose volte”.

Vi sembra una buona idea per il prossimo aperitivo? Cosa ne pensate?

Guarda qui il video





Fonte video: Dissapore.com

