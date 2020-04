Si chiama "Madame" e cerca il nirvana sul letto

Ha 18 anni e si fa chiamare Madame, difficile ancora definirla in un genere musicale ben preciso, che si tratti di una trapper, rapper, artista urban o di un insieme di tutto questo, è certo che Francesca Calearo, sta spopolando con il suo ultimo singolo dal titolo "Baby".

Una "Baby" Madame, verrebbe da dire, che ci parla di un amore lasciato libero di essere incerto e insicuro, che si esprime passando dalla dolcezza alla forza e che ben rappresenta l'universo emozionale di quanti alla sua età si misurano con le relazioni.

Non le manca nemmeno l'ironia e quella schiettezza di chi dice la sua senza preoccuparsi troppo del giudizio altrui: "Questa non è vera musica, bro. Questa è musica fatta da una sedicenne, in un periodo in cui aveva conosciuto le prime belle passioni della vita e aveva deciso di scrivere un pezzo. E fatalità gli è andata di culo. Va bene? Era questa la risposta che volevi?!". Così rispondeva in un commento su YouTube.

Forse ne hai già sentito parlare, ma non hai ancora ascoltato Madame, lei che "scrive canzoni in camera e cerca il nirvana sul letto". Puoi farlo subito qui!