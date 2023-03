BENESSERE Si chiama Sofrologia eppure fa stare bene. Cos'è? Ascolta il Reloaded!

Si chiama Sofrologia eppure fa stare bene. Cos'è?.

Sono sempre di più le persone che si avvicinano alle discipline olistiche per cercare il proprio benessere fisico e mentale. La sofrologia, è una tecnica di rilassamento fondata in Spagna dal neuropsichiatra Alfonso Caycedo negli anni ’60. Il suo obiettivo è quello di far emergere le emozioni per portare equilibrio nei pensieri e comportamenti...ma di cosa si tratta? Scopri tutto nel reloaded!

