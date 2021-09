Si chiama "Weirdo" il nuovo progetto firmato Coldplay

I Coldplay sono al lavoro su un nuovo progetto, a dirlo è il front-man della band britannica Chris Martin in persona. Mentre era ospite del podcast “You Made It Weird with Pete Holmes”, ha ammesso che la band sta dando vita a quella che lui stesso ha definito una delle loro migliori canzoni, "Weirdo".

Ma non è tutto perché, farebbe anche parte di una nuova idea musicale della band, che Chris descrive come “una sorta di musical”. “Abbiamo una nuova canzone intitolata ‘Weirdo’ in attesa di uscire da molto tempo, perché stiamo lavorando e questo brano stava proprio aspettando questa occasione”.

Al momento non ci resta che attendere il 15 ottobre quando uscirà il nuovo album dei Coldplay dal titolo "Music of the Spheres", che è stato anticipato dai singoli “Higher power” e “Coloratura”.