ATTUALITÀ Si è spento Diego Armando Maradona Il campione aveva 60 anni

Si è spento Diego Armando Maradona.

Il mondo del calcio è in lacrime: si è spento Diego Armando Maradona a causa di un arresto cardiaco nella casa in cui stava recuperando, dopo aver subito lo scorso 3 novembre un intervento chirurgico per un coagulo di sangue al cervello.

Il Pibe de Oro, campione amatissimo, ci lascia all'età di 60 anni.

