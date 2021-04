Si intitola "Heat Above" il singolo dei Greta Van Fleet

Il 16 aprile uscirà "The Battle At The Garden's Gate", il nuovo album dei Greta Van Fleet che nel frattempo hanno pubblicato un terzo singolo: "Heat above".

Nel video, diretto da Matthew Daniel Siskin, un omaggio al glam rock anni '70, dove esagerazione e sogno si contrappongono per poi arrivare a quel momento di quiete dopo la tempesta.

La stessa band ne fa una descrizione chiara: "il video di Heat Above è teatrale, eloquente ed esagerato. È come se volesse rappresentare un sogno tra le nuvole, un momento di pace nella tempesta. È come se ci trovassimo al centro del paradiso, siamo surreali, strani e liberi".









Evidenti anche i riferimenti dal punto di vista estetico, Elton John, i Queen agli albori, così come David Bowie e i Rush nella fase iniziale. In una recente dichiarazione i Greta Van Fleet hanno inoltre sottolineato i loro riferimenti dal punto di vista artistico: “Come artisti, non vogliamo essere statici, mai. Credo che siamo arrivati a quel punto in cui possiamo finalmente dire Sì, i Led Zeppelin hanno ovviamente una grande influenza su di noi ma allo stesso tempo stiamo facendo della musica che non suona minimamente come i Led Zeppelin”.

Guarda il video Greta Van Fleet - Heat Above