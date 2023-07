CURIOSITÀ Si può predire il futuro? Lo studio dell'Università di Padova

Si può predire il futuro?.

Quante volte abbiamo desiderato poter fare un salto nel futuro per vedere cosa ci sarebbe accaduto. E' stata portata avanti una ricerca in questa direzione dall'Università di Padova dalla quale è emerso che l'uomo ha in se tutte le capacità per predire gli eventi.

Teresa Farroni, professoressa del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova e principale supervisore del progetto di ricerca in questione, ha affermato: “Questa è la prima dimostrazione scientifica che i bambini molto piccoli possono prepararsi all’incontro di stimoli socialmente rilevanti (come nel caso dei volti) attivando i meccanismi neurali sottostanti che serviranno ad elaborare i volti ancora prima della loro effettiva presentazione”.

