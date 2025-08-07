VIAGGI Si può viaggiare anche senza spendere molto Ascolta il Reloaded!

Si può viaggiare anche senza spendere molto.

Il campeggio, sinonimo della vacanza all'insegna della libertà, indipendenza e contatto con la natura, è diventato negli ultimi anni un trend in netta salita. Complice il caro vita, ma anche la crescente e sempre più completa offerta di servizi, si è dimostrato non più un'alternativa alla vacanza tradizionale, ma una vera e propria scelta. Ne abbiamo parlato con Rossano Pelliccioni questa mattina su Radio San Marino!

Ascolta tutto nel reloaded...

