Si trasferisce all’Ikea e trova l’anima gemella

Altro che app di incontri, c’è chi si trasferisce all’Ikea per trovare l’anima gemella! Questa è la storia di un giovane britannico di 28 anni che pur di riuscire ad ottenere un appuntamento galante ha scattato una serie di selfie tra i mobili del colosso svedese fingendo di essere a casa propria.

Chi frequenta siti di incontri virtuali sa molto bene che in quel contesto l’unico punto di riferimento sono senz’altro le apparenze. Così per accorciare le distanze tra se e la sua metà questo ragazzo ha pensato bene di accompagnare il suo profilo con delle foto in ambienti domestici ricostruiti ad arte. Mobili all’avanguardia, libri raffinati e anche qualche selfie in bagno.

Un’idea senza dubbio originale che a quanto pare lo ha ripagato alla grande. Il suo appello infatti non è rimasto inascoltato, al contrario, una giovane 24enne, single che stava cercando il principe azzurro si è incuriosita e ha voluto conoscere il giovane dalle grandi promesse.

Inutile dirvi che dopo poche battute ha scoperto la verità, ma colpita dal senso dell’umorismo del ragazzo ha voluto comunque incontrarlo per un appuntamento. Quindi obiettivo centrato in pieno!

A quanto pare è stato molto più semplice del seguire le istruzioni per il montaggio di un mobile svedese...