BENESSERE Siamo quello che diciamo: il potere delle parole Ascolta il Reloaded!

Siamo quello che diciamo: il potere delle parole.

Le parole che diciamo a noi stessi o con le quali ci esprimiamo con gli altri hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita e anche nella riuscita dei nostri obiettivi. Il mondo che abbiamo intorno è una proiezione di tutto ciò in cui ci identifichiamo e se non ci piace come creare il cambiamento? Ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: