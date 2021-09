MUSICA "Siamo qui" il nuovo album di Vasco Rossi Una "Super Anteprima mondialeuniversale"

"Siamo qui" il nuovo album di Vasco Rossi.

E' stato lo stesso Vasco Rossi a condividere in anteprima con i suoi fan attraverso un post sui social la copertina del nuovo album "Siamo qui". “Super Anteprima mondialeuniversale Abusivissima… Ecco a voi la copertina del mio prossimo album”, scrive Vasco Rossi.

Fissata per il 12 novembre 2021 la data di uscita del progetto nei negozi e in digitale, ad accompagnarlo anche un video ufficiale che sappiamo essere stato realizzato in Puglia insieme all'attrice Alice Pagani.

L'album conterrà oltre alle canzoni più amate del rocker anche nuovi brani inediti tutti da scoprire durante una serie di concerti di cui condividiamo le date, alcune delle quali sono già andate sold out:

– Trento (sold out)

– 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano

– 28 Maggio 2022 Imola

– Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (sold out)

– 03 Giugno 2022 Firenze

– Visarno Arena (sold out)

– 11 Giugno 2022 Roma

– Circo Massimo (sold out)

– 12 Giugno 2022 Roma





