CURIOSITÀ Siamo tutti nipoti di Babbo Natale Iniziativa solidale per gli anziani ricoverati nelle Rsa di tutta Italia

La solidarietà è una delle migliori opportunità dell'uomo per poter fare qualcosa di concreto per le persone in difficoltà.





Oggi vi raccontiamo dell'iniziativa: ”Nipoti di Babbo Natale”. L'iniziativa è dedicata agli anziani nelle Rsa che sono sole e senza familiari che a Natale riceveranno doni da persone sconosciute per non sentirsi soli. Tutti possono donare un regalo a una persona in cura nelle case di riposo sparse in giro per l’Italia. I regali però non vengono donati a caso, ma esaudiscono i desideri degli anziani che hanno chiesto dei doni specifici a Babbo Natale. C’è chi ha chiesto un mappamondo, chi un’agenda, chi una sedia e anche chi vorrebbe disegnare e vorrebbe una scatola di pastelli. Nel 2020 sono stati recapitati 5893 pacchi in 228 strutture diverse. Il progetto è stato ideato dall'associazione “un sorriso in più”le info per chi volesse partecipare attivamente all'iniziativa su ”nipotidibabbonatale.it”.



