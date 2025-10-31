TV LIVE ·
Sicurezza in auto italiani sbadati

Indagine allarmante di auto consumo sulla gestione dei seggiolini in auto dei conducenti italiani

di Roberto Bagazzoli
31 ott 2025
Immagine Kampus Production per pexel
Immagine Kampus Production per pexel

Sistemare il bambino nel seggiolino, allacciare le cinture e partire.

Un gesto automatico che migliaia di genitori ripetono ogni giorno senza farsi troppe domande. Spesso si sottovaluta però che avere un seggiolino in auto non basta.

Bisogna infatti sceglierlo con criterio in base all’età del bambino, installarlo nel modo giusto e infine utilizzarlo correttamente.

I dati della nuova indagine di Altroconsumo mostrano come, in Italia, la sicurezza dei più piccoli sia ancora troppo spesso trascurata.

L’indagine sui seggiolini auto L’indagine ha coinvolto 600 famiglie rivelando che il 32% dei genitori non utilizza correttamente il seggiolino auto.

Tra gli errori più comuni: non allacciare sempre le cinture del seggiolino (57%) scegliere un modello non adeguato al peso o all’altezza del bambino (36%) posizionare o orientare il seggiolino in modo errato (26%).




